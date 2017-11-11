الأرجنتين تُسقط روسيا في موسكو

موسكو - الألمانية | Saturday, 11 November 2017 - 16:00 pm

حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاراً صعباً وتغلب على نظيره الروسي 1/0، في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وظل التعادل السلبي قائماً بين الفريقين طوال 85 دقيقة، ثم نجح سيرجيو أجويرو في خطف هدف الفوز للمنتخب الأرجنتيني، الذي كان الأفضل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التهديفية على مدار شوطي المباراة منها فرص عدة ضاعت على النجم ليونيل ميسي.



وأقيمت المباراة في إعادة افتتاح ملعب لوجنيكي العريق بالعاصمة موسكو، بعد أعمال تطوير وتجديد استمرت لأربعة أعوام وتكلفت 400 مليون دولار، استعداداً لمشاركته في احتضان فعاليات مونديال 2018، ومن بينها مباراة الافتتاح والمباراة النهائية.



كذلك شهدت المباراة أول استخدام لكرة المونديال الروسي، والتي أزيح الستار عنها مؤخراً من جانب شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية.