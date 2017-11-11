بعد الناشئين.. شباب الهلال يتوجون بكأس الاتحاد أمام الأهلي

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 20:15 pm

لحق فريق شباب الهلال بفريق الناشئين الذي توج أمس الأول بكأس الاتحاد السعودي للناشئين أمام الأهلي في جدة، عندما توجو مساء اليوم أبطالاً لكأس الاتحاد على حساب الأهلي أيضاً، ببطولة كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب، بعد تغلبه على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم السبت على معلب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.





وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أن تقدم الهلال عند الدقيقة 3 عن طريق لاعبه ذعار العتيبي، فيما عدل إبراهيم سحاري النتيجة لصالح الأهلي عند الدقيقة 11، واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى الدقيقة 81 عندم سجل نواف شراحيلي هدف الانتصار للهلال.



هذا وشهدت المباراة تواجد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال.