الاتحاد يدعم الهلال في النهائي الآسيوي

جدة - الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 22:58 pm

وجه حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد رابطة جماهير الفريق بالتوجه إلى الرياض، من أجل مساندة الهلال أمام أوروا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي السبت المقبل.



ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) جاء فيه :"في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط نادي الاتحاد بكافة الأندية السعودية ومنها نادي الهلال الشقيق، ودعما لتوجهات الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ في فتح صفحة مشرفة في العلاقات بين الأندية السعودية بما يخدم رياضتنا، طالب رئيس مجلس إدارة النادي حمد بن سليمان الصنيع بتوجه رابطة المشجعين إلى مدينة الرياضة، يوم السبت المقبل، لمؤازرة فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا ، متمنياً التوفيق لممثل الكرة السعودية في مهمته".