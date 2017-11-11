تونس والمغرب تلحقان بالسعودية ومصر إلى المونديال الروسي

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 November 2017 - 19:39 pm

لحق منتخبا تونس والمغرب بالمنتخبين السعودي والمصري إلى مونديال روسيا 2018، في حادثة تعتبر الأولى في تاريخ كأس العالم بتواجد أربعة منتخبات عربية في نسخة واحدة من المونديال العالمي.



وتأهل المنتخب المغربي متصدراً لمجموعته، بعد تغلبه مساء اليوم السبت على نظيره ساحل العاج بهدفين دون رد، كما تأهل المنتخب التونسي متصدراً لمجموعته أيضاً، بعد تعادله مع المنتخب الليبي.



وكان العدد الأكبر لتواجد المنتخبات العربية في نسخة واحدة لكأس العالم ثلاث منتخبات، حيث حدث تواجد ثلاث منتخبات عربية في مناسبتين مونديال 1986 في المكسيك، بمشاركة المغرب والجزائر والعراق، ومونديال 1998 في فرنسا بمشاركة المغرب والسعودية وتونس.