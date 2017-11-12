الشباب ينتظر قرار اتحاد القدم.. ويرحب بعودة العويس

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر خاصة داخل نادي الشباب، أن الإدارة تنتظر قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن نزاعها مع الأهلي على ضم الدولي محمد العويس نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها ترحب بعودة العويس إلى النادي متى ما صدر قرار ببطلان انتقاله إلى الأهلي، وأراد اللاعب ذلك.

ونوهت المصادر الشبابية بتعامل تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع القضية.. وقالت: "قراراته عادلة.. ومرضية لكل العقلاء في الوسط الرياضي".

وكان تركي آل الشيخ أعلن أمس الأول عن إحالة الجزء الرياضي من التجاوزات في قضية العويس إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار المناسب.