الأولمبي يخطط على كأس “دولية الصين”

بكين ـ الرياضية | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

يطمح المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم إلى حصد لقب الدورة الدولية الودية في الصين، عندما يواجه عند الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت الرياض منتخب كوريا الشمالية على ملعب تشيانان في مدينة دويون.

وأنهــــى المنتخـــب السعودي استعداداته للقاء بحصة تدريبية أمس السبت، تحت إشراف الأرجنتيني دانيال تيجالي المدير الفني. يذكر أن المنتخب الأولمبي يتصدر الدورة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على المنتخب الصيني في الافتتاح 8 نوفمبر الجاري بنتيجة 2ـ0، وعلى المنتخب المكسيكي أمس الأول بالنتيجة ذاتها.

وتأتي مشاركة الأخضر في الدورة ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة مطلع 2018 في الصين.