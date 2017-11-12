تقرير فرنسي يعيد فتح ملف هيرفي

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

أوضحت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن إدارة القادسية تتجه إلى إخضاع العاجي هيرفي، محترف الفريق الأول لكرة القدم إلى كشوفات طبية جديدة في أبوظبي.

وبينت المصادر ذاتها أن القادسية سيعيد قيد اللاعب في كشوفاته التي أسقط منها بسبب تقارير طبية أشارت إلى مشاكل صحية في عضلة القلب قد تهدد حياته.

ويأتي هذا التوجه عقب إصرار اللاعب على سلامته من أي مشكلة صحية، مستندا على كشف طبي حديث صادر من فرنسا.

وكان القادسية أسقط هيرفي من كشوفاته بعد جولتين من انطلاق الدوري، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته في عضلة القلب.

وطالب الأطباء بتوقفه عن لعب الكرة خوفاً على حياته، بعد أن شارك مع الفريق في مباراتي الرائد والشباب.

وقيدت الإدارة التونسي الغاني محمد فتاو بدلا عنه، غير أن العاجي رفض المخالصة وفضل مواصلة التدريبات في الشهرين الماضيين حتى أحضر أخيراً كشفاً طبياً من فرنسا يثبت سلامته.