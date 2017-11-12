انطلقت البطولة الخليجية للدبابات البحرية في بحيرة دومة الجندل تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وبدأ السباق بفئة الوقوف الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين، واختتم السباق بعد 20 دقيقة من الانطلاق، وبعد ذلك ب