البولينج يشارك في آسيوية المدارس
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am
دشن المنتخب السعودي للناشئين والشباب للبولينج مشاركته في بطولة آسيا الـ 18 للمدارس، والتي تقام في العاصمة الماليزية كولالمبور، والتي انطلقت أمس السبت بمشاركة 16 دولة.
وضمت قائمة الأخضر المشارك في البطولة لاعب المنتخب السعودي للناشئين
خالد السوندي وطارق البيوض وأحمد أبو الريش ومحمد أبو الريش، وفئة الشباب
عبد الغفار زاهد وحمد الخيال وبسام عريف وخالد البيوض.
من جهته، أوضح ماجد العصلاني رئيس البعثة السعودية المشاركة في البطولة أن لاعبي الأخضر جاهزون للبطولة، وقادرون على تقديم مستويات إيجابية.