تايكوندو الشباب يهيمن على القمة

الرياض ـ حسام النصر | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

توج فريق الشباب لدرجة الشباب للتايكوندو ببطولة المنطقة الوسطى للتايكوندو، وحل الهلال وصيفًا والفرع ثالثًا في البطولة التي شهدت مشاركة أندية وهيئات الرياض والقصيم، واختتمت البطولة أمس على صالة نادي الرياض في الرياض،

وفي منافسات الدرجة الأولى الكبار، حقق فريق الشباب لقب البطولة، وحل مركز تدريب الملز ثانيًا والهلال ثالثًا.

من جانب آخر، اختير مجاشع علوي بكر الحكم الدولي السعودي ضمن حكام النخبة لقيادة منافسات بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة والمصنفة G1.