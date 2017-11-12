“الفلاي بورد وممر الفن” يجذبان زوار الخليجية

الجوف ـ واس | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

انطلقت البطولة الخليجية للدبابات البحرية في بحيرة دومة الجندل تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وبدأ السباق بفئة الوقوف الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين، واختتم السباق بعد 20 دقيقة من الانطلاق، وبعد ذلك بدأ سباق فئة الجلوس الذي استمر 45 دقيقةً، وتنافس المتسابقون في هذه المرحلة الأولى، وستكتمل المرحلة الثانية والختامية اليوم السبت.

وشهدت فعاليات البطولة حضورًا كثيفًا للعائلات والشباب في أجواء ماطرة شهدتها محافظة دومة الجندل والحديقة المجاورة.

وجذبت عروض الفلاي بورد التي قدمت داخل البحيرة وصاحبتها حركات بهلوانية داخل الماء وإطلاق الألعاب النارية من المستعرضين زوار البطولة وسط إعجاب وترحيب الحضور.