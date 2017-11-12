أخضر اليد يتخطى العماني

جدة ـ فهد البطاح | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي لناشئي كرة اليد انتصاراته في البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين "مواليد 2000م" لكرة اليد، وذلك بعد تغلبه على نظيره العماني بنتيجة 28ـ25، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، والتي ستستمر حتى السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة ستة منتخبات عربية هي "السعودية ـ عمان ـ العراق ـ مصر ـ تونس ـ المغرب".

وفي المباراة الثانية، تفوق المنتخب المصري على نظيره العراقي بنتيجة 40ـ18، وواصل منتخب مصر انتصاراته في البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي ثالث مبارياته اليوم أمام المنتخب المغربي عند تمام الرابعة والنصف عصرًا، وتقام ضمن الدور الأول من البطولة مباراة تجمع منتخبي العراق وعمان عند تمام الثانية والنصف ظهرًا، وفي أقوى مواجهات الجولة الثالثة يلتقي منتخبا تونس ومصر اليوم عند تمام الساعة السادسة والنصف.



الأفضلية عمانية مصرية

وتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وعمان اللاعب العماني سعيد الحسني من يد رضا المناعي عضو اللجنة الفنية بالبطولة ، وتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والعراق اللاعب المصري عمر أحمد صالح، وقام ناصر السقا مدير الاتحاد العربي لكرة اليد بتسليم اللاعبين الجائزة.