حوافز مالية للاعبي الطائرة

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

أوصت لجنة التدريب والمنتخبات في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بزيادة الحوافز المادية للمدربين والإداريين واللاعبين خلال الفترة المقبلة ورفع التوصيات بذلك للمجلس، وكذلك مناقشة الاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية والإعداد لها، وطرق التعاون مع وزارة التعليم والجامعات والقطاعات العسكرية، بهدف اكتشاف المواهب ونشر اللعبة في المدارس والجامعات وتطويرها.

وكان الاتحاد السعودي للكرة الطائرة قد عقد اجتماعه الأول الذي عقد في مقر الاتحاد بعد التشكيل الجديد برئاسة المهندس علي آل هتيلة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات.

وفي الاجتماع، ناقش المجلس تقييم المشاركات السابقة للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، وعمل الجهازين الفني والإداري والدورات التدريبية للمدربين السعوديين، ودراسة تقييم مدربي الأندية في حال تجديد عقودهم.