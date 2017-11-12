البقمي والعتيبي يحققان ذهب السهام

الرياض ـ حسام النصر | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس السبت بطولة المملكة للسهام للمرحلة الخامسة، والتي احتضنها ميدان السهام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض .

وتوج سلمان الأسمري نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهام الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة، حيث حقق فيصل الحسن كأس المركز الأول في منافسات فئة البراعم لمسافة 10 أمتار، وفي نفس المنافسة لمسافة 18 مترًا جاء أحمد الحسن في المركز الأول.

وفي منافسات العمومي للمبتدئين لمسافة 18 مترًا، جاء عاصم العقيد أولًا، فيما حقق راشد السبيعي في منافسات 30 مترًا. وانتزع معيض البقمي كأس المركز الأول في منافسات القوس البكرة لمسافة 50 مترًا، وفي آخر المنافسات في القوس الأولمبي لمسافة 70 مترًا، حل في المركز الأول فارس العتيبي لاعب النخبة.