منتخب الصالات يتعادل مع البحرين

الرياض ـ حسام النصر | Sunday, 12 November 2017 - 00:00 am

خرج المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات بالتعادل الإيجابي أمام المنتخب البحريني بهدف لمثله في ثاني مواجهاته في تصفيات غرب آسيا، والتي تقام منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك، والمؤهلة إلي نهائيات كأس آسيا في الصين.

وتمكن نواف العروان لاعب المنتخب السعودي من إحراز هدف التعديل في الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وبذلك رفع الأخضر رصيده النقطي إلى نقطتين.

وسيخوض المنتخب السعودي اليوم الأحد مواجهة مهمة أمام المنتخب العراقي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.