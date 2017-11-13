قرار جديد يبعد ميسي عن التجارب

بوكاجونيور ـ الألمانية | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

قرر الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين منع ليونيل ميسي مهاجمه الكبير من المشاركة في أي مباريات ودية وذلك خوفاً من تعرضه لإصابات، مشيراً إلى أن التطبيق سيبدأ اعتباراً من ودية نيجيريا المقامة غدا الثلاثاء، وذلك لتجهيزه لمونديال روسيا 2018.

وكشف الناطق باسم الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، أن القرار جاء تلبية لرغبة ميسي نفسه بعد مشاركته في صفوف منتخب بلاده في الودية أمام المنتخب الروسي والتي انتهت لصالح الأرجنتين 1ـ0.

وذكر سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن ميسي شارك في صفوف برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وكأس إسبانيا والليجا الإسبانية، فضلاً عن كل مياريات المنتخب ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.