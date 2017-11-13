ذكريات قاسية وجميلة تلاحق بلغاريا

جدة ـ محمود وهبي | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

عجز المنتخب البلغاري في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد اكتفائه بالمركز الرابع في مجموعته خلال التصفيات الأوروبية، لكنه كشف عن وجه مشرق لفريق متجدد نجح في تحقيق انتصارات ملفتة على المنتخبيْن السويدي والهولندي، وهي النتائج التي صعدت بالمنتخب الذي يُعرف بلقب الأسود نحو المركز 36 في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي.

وعرف المنتخب البلغاري خلال السنوات الماضية فترةً من الرقود مع ابتعاده عن المشاركة في البطولات القارية والدولية الكبرى منذ العام 2004، لكنه سيُبقي في ذكرياته الجميلة ذلك الفريق الذي لفت كل الأنظار في نهائيات المونديال الأمريكي عام 1994 بقيادة أساطير مثل ستويشكوف وليتشكوف وكوستادينوف وغيرهم.