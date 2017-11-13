التعاون.. فرصة لاعبي النصر

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر قريبة من البيت النصراوي، أن الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم حدد مباراة التعاون المقررة الجمعة المقبل، ضمن الدوري السعودي للمحترفين لتكـــون الفرصة الأخيرة للاعبين الأجانب والمحليين، قبل أن يبدأ في التغييرات في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل، وهو الأمر الذي أكده في اجتماعه مع إدارة النادي.

إلى ذلك، يبدأ عبد الله الأسطا ظهير فريق النصر الأيسر برنامجه اللياقي مساء اليوم الإثنين استعداداً لدخوله التدريبات الجماعية، ثمّ المشاركة في المباريات، وينتظر أن تكون مباراة الفتح أولى مشاركات الأسطا مع فريقه النصر، بعد أن شفي من إصابته.