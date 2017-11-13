استروا على ما واجهتوا

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

بعد أكثر من 6 أعوام كانت حافلة بالتغطيات الإعلامية المميزة، ودع الإعلامي داود الشريان السعوديين من خلال برنامجه الشهير "الثامنة" الذي تبثه قناة MBC أمس، وجاء وداعه مبسطاً وبلغة قريبة من جمهوره عندما قال لهم: "أستودعكم الله.. استروا على ما واجهتوا".. وقام من كرسيه في الأستوديو وغادر بعد الحلقة الوداعية.

وتفاعل السعوديون مع الشريان وأطلقوا العديد من الهاشتاقات في وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن أسفهم بابتعاده عن البرنامج الذي لامس احتياجاتهم ونقل الكثير من معاناتهم.

وقدم الشريان من خلال البرنامج 900 ساعة تلفزيونية و938 حلقة.

واستضاف أكثر من 3756 ضيفاً حاورهم داود الشريان، كان على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد في اتصال هاتفي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد. كما استضاف وزراء ومديرين عامين ومسؤولين ورؤساء تنفيذيين وناشطين، وغيرهم.