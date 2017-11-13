حفيد مؤسس الأهلي رئيسا للقلعة.. وكيال نائبا

جدة ـ الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

دخل الأهلاويون مساء أمس مرحلة جديدة في تاريخ ناديهم الطويل، بعد أن كلف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل رئيساً لإدارة النادي الأهلي، وطارق كيال نائباً له، إضافة إلى تعيين الأمير فهد بن خالد مستشاراً للهيئة العامة للرياضة.

ويعد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، ابن عائلة أهلاوية ضاربة في أعماق التاريخ الرياضي، فجده الأمير عبد الله الفيصل ـ رحمه الله ـ يعد المؤسس الحقيقي للنهضة التي يعيشها النادي الجداوي العريق منذ أكثر من خمسين عاماً، ويعده الرياضيون كافة أحد أبرز الوجوه والشخصيات في تاريخ الرياضة السعودية بشكل عام.. أما والده الأمير الراحل محمد العبد الله الفيصل فهو أيضاً صاحب اليد الطولى في استقرار الأهلي طوال الفترة التي تولى فيها زمام الأمور داخل النادي واستطاع بقوة إرساء قواعد بقاء الأهلي ضمن محيط الأندية الكبيرة والعملاقة.

وفي أول حديث إعلامي، أكد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل رئيس الأهلي الجديد في أحاديث تلفزيونية أمس أنه يتشرف بهذا التكليف، وقال: "ترعرعت داخل النادي الأهلي منذ صغري مع الأمير عبد الله الفيصل، ووالدي الأمير محمد العبد الله الفيصل ـ رحمهما الله ـ وعلاقتي مع الأهلي هذا الكيان الكبير تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاما".

وعن التغييرات التي سيجريها في خارطة ناديه بعد توليه المسؤولية قال: "كنت من ضمن الأسماء الذين خططوا لمستقبل الأهلي.. الآن لن يتغير شيء وسأسعى للاستقرار وسنعقد عدة اجتماعات نقرر خلالها الخطوات المستقبلية التي سنعلنها فـــــي مؤتمر صحفي".

وتابع: "أريد توجيه الشكر والثناء على ما قدمه الأمير خالد بن عبد الله، والأمير فيصل بن خالد، والأمير فهد بن خالد".

مشيراً إلى أنه مقتنع تماماً بعمل المدرب الحالي الأوكراني ريبروف وقال: "لدي قناعة تامة بعمل المدرب منذ بداية الموسم وسنجتمع معه لتقريير كافة الأمور التي تخص احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة".

ووصف أوضاع الفريق الأهلاوي بالممتازة وقال: "نحن الآن ننافس ونتبوأ مركزاً متقدماً، وطموحاتنا بالطبع هي البطولات والمنصات التي ستتحقق بتكاتف جميع الأهلاويين".

وفي الجانب الآخر، قدم تركي آل الشيخ شكره للرئيس الأهلاوي الجديد عبر تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: "أشكر الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل لقبوله تكليفي له رئيساً للنادي الأهلي، وهو ابن الرمز، وحفيد الرمز، وسيجد منا كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي وجماهيره".