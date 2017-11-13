85 مليونا تفك ارتباط الريال وبيل

ترجمة: حسن أبوزينب | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تخليه عن الويلزي جاريث بيل مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وبدأت بعض أندية الدوري الإنجليزي في التخطيط من أجل التعاقد مع اللاعب.

وكانت صحيفة الميرور البريطانية قد كشفت أن جاريث سدد ضربة جديدة موجعة للنادي الملكي بعد تعرضه لإصابة يوم الخميس الماضي، ما يرجح ابتعاده عن كل مباريات الموسم.

وكشفت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد فاض بها الكيل، وضاقت ذرعاً بغيابات جاريث المتكررة، معبرة عن رغبتها في تسويقه بدلاً من تركه دون دور في النادي المدريدي.

الصحيفة ذكرت أيضا أن الأندية التي ترغب في خدماته كلها أندية إنجليزية منها توتنهام ناديه السابق، فضلاً عن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي.