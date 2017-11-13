حفلة فنان العرب.. التذكرة بـ200

الرياض ـ بندر إبراهيم | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

يفتح مسرح مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض أبوابه من جديد لفنان العرب محمد عبده الذي يقدم حفلاً غنائياً يوم الخميس المقبل يأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وأوضحت مصادر قريبة لـ"الرياضية"، أن الحفل تم تخصيصه للرجال، كما تم تحديد أسعار التذاكر لتبدأ من 200، لتصل إلى 1500 ريال، ما وصفها البعض بأنها أقل من أسعار الحفلات السابقة.

وأعلنت شركة روتانا أنه سيتم طرح التذاكر من خلال عدد من منافذ البيع خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن مسرح مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض يتسع لما يقارب 3 آلاف شخص.