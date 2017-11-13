الجمهور السعودي ذواق للفن

الرياض ـ بندر إبراهيم | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

أشار لـ"الرياضية" الفنان المصري طلعت زكريا، إلى أن مسرحية "سيبوني أغني" التي عرضت أمس كأول عرض في العاصمة الرياض، تمثل قصة واقعية لما يحدث في الفن حالياً، منوهاً أنه مع زملائه الفنانين سمير غانم وشعبان عبدالرحيم تمكنوا من إيصال فكرة أن الغناء ليس بالواسطات والمحسوبيات للدخول في هذا المجال، كما يشاهده الشارع حالياً، حيث يتضرر منها اولاً واخيراً المستمع نظراً لسوء تلك الأصوات.



الموهبة والتعلم

وبين زكريا، أن المسرحية توصل فكرة واحدة تتلخص في أن الموهبة هي الأساس في الغناء بالإضافة إلى التعلم والدراسة، منوهاً أن ممثلي العمل استطاعوا إيصالها إلى الجمهور في إطار كوميدي.

وقال: "حينما نما إلى علمنا خبر الانفتاح الثقافي في السعودية وأن المسارح فتحت، توقعنا وصول أول فرقة مسرحية من مصر نظراً لتقارب الثقافة بين البلدين"، موضحاً أن الجمهور السعودي يعشق الفن بجميع مجالاته المختلفة.