عاصي يطرح.. أسمع مني

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

نشر الفنان عاصي الحلاني برومو أغنيته الجديدة “أسمع مني” عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، وهي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

والأغنية من كلمات نيزار فرانسيس، ومن ألحان الدكتور طلال، وتوزيع طوني سابا، ومن إخراج بشير القويسي.

وكان قد أطلق النجم عاصي الحلاني، مؤخراً أحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل عنوان “حبيب القلب” عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات مرسال مدور، وألحان عاصي، وتوزيع سليمان دميان، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسن غدار في رومانيا.