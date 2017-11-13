أليسا تواجه الآلاف على مسرح الأولمبيا

باريس ـ الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

أحيت النجمة أليسا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا حضره الآلاف على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكما تتألق ملكة الإحساس في الغناء تألقت كذلك بإطلالتها الناعمة التي بدت فيها وكأنها عروس، ونشرت أليسا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورًا لها بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد سيف.

ويعد ألبوم سهرنا يا ليل، الذي طرحته أليسا في 2016، هو آخر ألبوماتها الغنائية، الذي ضم 16 أغنية تعاونت فيها أليسا مع نخبة من الشعراء والملحنين.

وصورت أليسا من الألبوم أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرجة إنجي جمال، وهما سهرنا ياليل من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، والثانية عكس اللي شايفنها، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.