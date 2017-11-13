الرومي: خسارة الوديات تكشف المستوى

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

وصف عبد الرحمن الرومي، مدافع المنتخب السعودي السابق معسكر الأخضر السعودي المقام حاليا في مدينة لشبونة البرتغالية بالناجح، مشيراً إلى أن المعسكر أقيم في الوقت المناسب.

وقال الرومي خلال حديثه إلى "الرياضية": "المعسكرات مفيدة جدا بحيث يتعرف المدرب على اللاعبين الجدد، أعلم أن باوزا يعرف بعض اللاعبين بحكم عمله سابقا في النصر وكذلك تدريبه منتخب الإمارات لكن هناك لاعبين لا يعرفهم، وهو الآن في طور معرفة إمكانية كل لاعب".

وتابع: "باوزا صاحب سيرة ذاتية وإمكانيات كبيرة، أثق في عمله وما يقدمه حتى الآن رائع، صحيح خسرنا مباراة البرتغال الودية دون مستوى جيد لكن الأهم الاستفادة الفنية، هل تتذكرون كيف خسر المنتخب من اليونان بخماسية قبل مونديال 1994، وبعدها قدمنا أروع المستويات في تلك البطولة".