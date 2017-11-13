قاهر الأرجنتين في أمريكا

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Monday, 13 November 2017 - 03:25 am

يحـظـى المنتخــب البلغاري الأول لكرة القدم بتاريخ عريق في البطولات العالمية فعلى الرغم من تغيبه عن نهائيات كأس العالم منذ 20 عاما إلا أنه تمكن من الوصول لها 7 مرات بدءاً من نسخة 1962 والتي خرج منها من دور المجموعات، وكذلك الحالي مع نسختي 1966 و1970 والتي واجه فيها المنتخب المغربي وتعادل معه بهدف لمثله، وفي نسخة 1974 ودع البطولة من دور المجموعات.

وفي 1986 تمكن من الوصول إلى الدور ثمن النهائي، ولكنه خرج على يد منتخب المكسيك، وفي نسخة 1994 حقق أفضل نتائجه عندما باحتلاله المركز الرابع بعد أن فاز على الأرجنتين في دور المجموعات، وكذلك أقصى منتخب ألمانيا من ربع النهائي في آخر مشاركاته 1998 ودع البطولة من دور المجموعات وما زال غائباً عن المشاركة حتى الآن.