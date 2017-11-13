ملعب الـ60 عاما.. احتضن البرشا

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Monday, 13 November 2017 - 03:25 am

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهاته الودية في معسكره المقام في البرتغال، حيث يواجه مساء اليوم المنتخب البلغاري في ملعب دو ريستيلو، والذي تم إنشاؤه سنة 1956، حيث تجاوز عمره الستين عاماً.

ويتسع الملعب الذي يقع في مدينة لشبونة البرتغالية لنحو 19856 متفرجاً، والملعب مخصص لفريق بيلينينسيش البرتغالي، والذي يلعب في الدوري الممتاز حالياً وحضر في الملعب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل فريق بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.