الأخضر يختتم التجارب أمام بلغاريا

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Monday, 13 November 2017 - 00:00 am

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الإثنين مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حاليا في مدينة لشبونة البرتغالية، بمواجهة منتخب بلغاريا عند الساعة الثامنة على أرض الملعب الوطني في العاصمة البرتغالية.

وسيفتقد المدرب الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي أحد عشر لاعباً من فريق الهلال الذين غادروا عقب نهاية مواجهة البرتغال التي خسرها الأخضر بثلاثية، للانضمام لفريقهم الذي يستعد في أبوظبي لمواجهة فريق أوراوا الياباني في نهايي دوري أبطال آسيا.

وسعيتمد باوزا على اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة، بالإضافة إلى بعض العناصر الأساسية في المنتخب.

من جانب آخر، عاد المدافع عبد الرحمن العبيد وشارك في التدريب الأخير أمس والذي احتضنه ملعب دور ريستلو في مدينة لشبونة، وذلك بعد اكتمال جاهزيته، في حين طبق باوزا بعض التدريبات التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة بلغاريا مساء اليوم، حيث اختتم تدريبات أمس بمناورة على مساحة نصف الملعب، حضرها عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وماجد عبد الله مدير المنتخب.

وكان باوزا قد عقد اجتماعاً عصر أمس مع اللاعبين كشف لهم الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة البرتغال الماضية والتي خسرها الأخضر بثلاثية، واستعرض بعض الحالات الفنية ونقاط القوة والضعف في المنتخب البلغاري.



قيمة فنية

أكد وليد عبد الله حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيتهم كلاعبين لخوض مواجهة منتخب بلغاريا الودية التي ستقام مساء اليوم، مبيناً أن المباراة تمثل أهمية كبيرة مع ختام المعسكر الخارجي للمنتخب السعودي، كونها ثالث الاختبارات والتي تعد حصيلة جيدة يمكن بعدها مراجعة كافة الأخطاء التي وقعنا فيها.

وقال وليد: "مواجهة اليوم ذات قيمة فنية كبيرة وعالية، كونها أمام منتخب قوي ويمتلك عناصر قوية، ونتطلع نحن كلاعبين عبر هذه المباراة إلى تحقيق الاستفادة الكبيرة التي تعود عليـنــا بالنفــع الكبير".