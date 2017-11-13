إدارة الهلال تختار الثنيان لحمل كأس آسيا
الرياض - الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 22:13 pm
اختارت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، يوسف الثنيان قائد الفريق السابق لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017، والدخول به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض أمام فريق أوراوا الياباني.
وجاء ترشيح الإدارة الهلالية ليوسف الثنيان بناءً على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بترشيح أحد اللاعبين لتقديم هذه الكأس للجماهير الحاضرة في درة الملاعب.