أختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين معسكره الخارجي الذي إقيم في مدينة لشبونة البرتغالية، بعد أن خاض ثلاث تجارب ودية أمام كل من لاتفيا، والبرتغال وبلغاريا، كسب الأولى بهدفين، وخسر الثانية بثلاثية نظيفة