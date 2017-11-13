المولد يعلن جاهزيته لمواجهة الشباب

جدة - الرياضية | Monday, 13 November 2017 - 22:16 pm

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم الإثنين، مشاركة فهد المولد مهاجم الفريق الاتحادي، بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، حيث تسببت الإصابة في ابعاد المولد من المشاركة مع منتخب بلاده وناديه الغربي.



وسيكون المولد جاهزاً لقمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة المقبل أمام الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



على ذات الصعيد، شهدت تدريبات الاتحاد اليوم مشاركة عدنان فلاته قائد الفريق الاتحادي بعد تشافيه من الإصابة.