إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً

ميلانو - رويترز | Tuesday, 14 November 2017 - 01:32 am

أخفقت ايطاليا في بلوغ كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في 60 عاما بعد تعادلها سلبيا على أرضها مع السويد التي حجزت مكانها في نهائيات روسيا العام المقبل اليوم الاثنين بالفوز 1-صفر في مجموع مباراتي الملحق الاوروبي.



واستبسلت السويد أمام سلسلة من هجمات منتخب ايطاليا في مباراة الاياب في ليلة مثيرة على ملعب سان سيرو.



ولم تغب ايطاليا عن كأس العالم منذ نسخة 1958 في السويد وضغطت على الفريق الزائر في نصف ملعبه في معظم فترات المباراة وصنعت الكثير من الفرص لكنها لم تستطع هز شباك الحارس روبن اولسن.



وكانت أخطر فرص اصحاب الضيافة محاولة تشيرو إيموبيلي التي أنقذها أولسن وشتتها فيكتور ليندلوف قبل تجاوزها خط المرمى.