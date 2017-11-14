نجوم المنتخب المصري من غانا إلى مكة

مكة المكرمة ـ الرياضية | Tuesday, 14 November 2017 - 00:00 am

لبى المنتخب المصري لكرة القدم دعوة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باستضافة البعثة المصرية لأداء مناسك العمرة بعد تأهلهم إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ووصلت أمس بعثة المنتخب المصري إلى مدينة "جـــدة"، قادمة من غــانـــا، لأداء مناسك العمرة.

وكان منتخب مصر تعادل مع غانا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

وضمت بعثة المنتخب المصري 24 لاعبا هم: أحمد فتحي "الأهلي" وشريف إكرامي "الأهلي" وعبد اللـه السعيـد "الأهلي" وأحمد الشناوي "الزمــالك"، وسعد سمير "الأهلــي" ورامى ربيعة "الأهلي" وطارق حامد "الزمالك"، ومؤمن زكريا "الأهلي" وعلي جبر "الزمالك" ومحمد عــواد "الإسماعيلــــي"، وعصام الحضري "التعاون السعودي" ومحمود عبد الرازق شيكابــالا "الرائد السعودي"، وأحمد المحمدي "أستون فيلا الإنجليزي" ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي"، وأحمد حسن كوكا "سبورتنج براجا البرتغالي"، وعمر جابر "بازل السويسري" ومحمود عبد المنعم كهربا "اتحاد جدة السعودي"، وعمرو جمال "بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي" ومحمود حسن تريزيجيــه "قاسم باشا التركي"، وعمرو وردة "اتروميتوس اليوناني" وكريم حافظ "لانس الفرنســـي"، ورمضان صبحي "ستوك سيتي الإنجليزى" وسام مرسي "ويجان الإنجليزى"، وعمرو مرعي "النجم الساحلي التونسي".