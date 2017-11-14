الشباب يغلق ملف البرازيلي فارياس

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 14 November 2017 - 00:00 am

كشف مصدر في نادي الشبــــاب لـ"الرياضية"، أن الشبابيين أغلقوا ملف البرازيلي فرناندو كاميلو فارياس لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقاً، الذي يطالب النادي بمستحقاته المالية التي تتجاوز المليون دولار، بعد أن قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد انتهاء عقده مع الشباب قبل أكثر من موسم.

وكان فارياس قدم مع الشباب 9 مباريات ولم يسجل أي هدف.

وبين المصدر أن الشكاوى على الشبــاب لدى "فيفا" لا تزال قائمة منها شكوى البرازيلي هيبرتي صانع الألعاب في الفريق سابقاً الذي لعب مع الشباب الموسم الماضي وغادر إلى بلاده في منتصف الموسم لعدم تسلمه مستحقاته المالية.

وتشير المصــــادر القريبة إلى أن المستحقات المالية على الشبابيين تصل إلى ما يقارب الـ ٢٠ مليون ريال.

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تكفل الأسبوع الماضي بحل مشكلة الشباب مع المدرب باتشيكو بعد أن تكفل بدفع مستحقاته المالية المتأخرة.