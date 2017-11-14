6 سعوديين حفروا أسماءهم بالذهب

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Tuesday, 14 November 2017 - 00:00 am

حفر ستة لاعبين سعوديين اسماءهم في تاريخ الرياضة السعودية بماء الذهب، وذلك بعد أن استطاعوا قيادة المنتخب إلى هز شباك الخصوم من خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم، منذ النسخة الأولى التى أبدع فيها نجوم الصقور.

لاعبو الأخضر الستة (فؤاد أنور "هدفين" ، سامي الجابر"ثلاثة أهداف" سعيد العويران ، فهد الغشيان ، يوسف الثنيان ، ياسر القحطاني) وبتعاون زملائهم الآخرين استطاعوا أن يصلوا بسمعة الكرة السعودية إلى قمة الأمجاد العالمية، فالهدف الذي أحرزه اللاعب العويران لم يكن عاديا، بل ظل الجميع يتذكره ، بل إنه صنف في مسابقات عدة ضمن أفضل 10 أهداف في تاريخ كؤوس العالم منذ انطلاقتها.

أما فؤاد أنور فدخل التاريخ بهدفه في هولندا ، كونه أول هدف سعودي في تاريخ كأس العالم.. فيما وضعت أهداف سامي الجابر الثلاثية اسمه ضمن قائمة تعد على أصابع اليد الواحدة من الذين سجلوا ثلاثة أهداف في المونديال يفصلهما 12 عاما وذلك خلال أعوام (1994 ، 1998 ، 2006).

أما هدف فهد الغشيان في مرمى منتخب السويد، فكان من ضمن أفضل الأهداف على مستوى البطولة التي أقيمت في أمريكا، يوسف الثنيان أسطورة المهارة السعودية، طبع اسمه في قائمة المسجلين في المونديال، أخيرا هدف القناص ياسر القحطاني في منتخب تونس، من جمال الهدف أن لا أحد يستطيع تسجيله إلا ياسر نفسه.