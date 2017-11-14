وفاة تجبر هوساوي على ترك الأخضر

| Tuesday, 14 November 2017 - 03:24 am

غادر اللاعب عمر هوساوي معسكر المنتخب الوطني الأول المقام في البرتغال عائدًا إلى الرياض بعد تلقيه نبأ وفاة والده، ورافقه إداري المنتخب عايض بن عبود، وفي هذا الشأن تقدم عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد، وكافة أفراد بعثة المنتخب في البرتغال بأحر التعازي وصادق المواساة للاعب عمر هوساوي في وفاة والده، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه شاطر النصراويون اللاعب عمر هوساوي أحزانه ، وقدم الأمير فيصل بن تركي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير النادي تعازيه لهوساوي في وفاة والده، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.