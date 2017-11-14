الأخضر يخسر التجربة الأخيرة بهدف وطرد

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Tuesday, 14 November 2017 - 00:00 am

أختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين معسكره الخارجي الذي إقيم في مدينة لشبونة البرتغالية، بعد أن خاض ثلاث تجارب ودية أمام كل من لاتفيا، والبرتغال وبلغاريا، كسب الأولى بهدفين، وخسر الثانية بثلاثية نظيفة، وأخيرا خسر أمس أمام بلغاريا بهدف دون مقابل وطرد المدافع منصور الحربي قبل نهاية المباراة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب السعودي عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

من جانبة كشف عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اتفق مع منتخبات البرازيل والأرجنتين وألمانيا وفرنسا وبلجيكا لمواجهتها ضمن البرنامج التحضيري الاستعدادي قبل الدخول في غمار منافسات نهائيات كأس العالم 2018.

وقال عزت في تصريح عبر تطبيق دوري بلس أن اتحاد الكرة أنهى اتفاقيات كثيرة مع منتخبات قوية سيعلن عنها بعد تحديد التواريخ وقال: "لدينا في الأيام المقبلة مباريات قوية جداً حيث أنهينا اتفاقيات كثيرة مع منتخبات قوية ولا أريد الدخول في التفاصيل لأن التواريخ لم تتحدد حيث سنلعب مع البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإن شاء الله هناك منتخبات أخرى مثل فرنسا وبلجيكا".

وعن التباين في اختيار المنتخبات التي يواجهها الأخضر واختلاف التصنيفات قال:" التباين مقصود حيث لعبنا 10 مباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وقبلها التصفيات الأولية، وتواجدنا في مجموعات مهما كانت قوتها فهي قريبة من المنتخب السعودي، مثل المنتخبين العراقي والإمارات إلى جانب تايلند الذي يعتبر أقل قوة إلا أنه منتخب (مثابر وطموح).وكذلك منتخبي اليابان وأستراليا القويين".

وأضاف :"الذهاب إلى كأس العالم يعني دخول مرحلة مختلفة حيث نلعب مع منتخبات أوروبية ولن نلعب مع منتخبات آسيوية وربما نواجه منتخبات إفريقية، وفي الاستعداد لا ننظر إلى النتائج بل نبحث عن الاحتكاك حيث أن هناك 23 لاعبا فقط سيغادرون مع الكتيبة التي ستذهب إلى كأس العالم ويجب على المدرب أن يتحرى الدقة في الاختيار ويختار فقط العناصر الأفضل فمن يقدم الأفضل داخل الملعب هو من سيذهب إلى كأس العالم".

وأبدى عزت شعوره بالفخر والسعادة بالدعم الذي يلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والاهتمام الكبير والمتابعة من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي يتابع الأخضر واحتياجاته.

وقال: "المنتخب في أيد أمينة وهذا المعسكر مهم وجاء في وقت مهم وهو معسكر إعدادي واستعدادي يهدف فيه المدرب إلى التعرف على مجموعة اللاعبين ليستعد لكأس العالم بأفضل شكل".