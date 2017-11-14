اللاعبون يحتاجون معسكرات طويلة

متعب العبد الهادي و خالد الرشيد | Tuesday, 14 November 2017 - 00:00 am

طالب خالد القروني مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "سابقا" أن المعسكرات الطويلة هي التي تضع اللاعب السعودي محل الجاهزية للمواجهات الكبيرة كما هي تلك التي تسبق نهائيات كأس العالم ومفيدة للاعب السعودي وتعطي كامل التصور للمدرب عن قدراته الفنية، مشيرا إلى أن المعسكر المقام حاليا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ناجح بكل تفاصيله.

وقال القروني في حديثه لـ " الرياضية":"معسكر لشبونه في تصوري نجح ووقف باوزا على مستويات اللاعبين بشكل قريب وعرف إمكاناتهم الفنية وما يحتاج منهم خلال الفترة المقبلة بل إنني أطالب أن يحاول بقدر الإمكان استكشاف مواهب جديدة وإعطاء اللاعبين فرصا أكثر من ذلك".

وأضاف: "تبقى على كأس العالم فترة كافية يستطيع خلالها المدرب الأرجنتيني رسم تكتيكه الذي يريد انتهاجه في المونديال".

واختتم القروني حديثه وقال:" المباريات التي لعبها الأخضر مفيدة جداً، والمعسكر الماضي كان أمام منتخبات من أمريكا الجنوبيه وإفريقيا وهذا المعسكر أمام المنتخبات الأوروبية، شيء جميل اللعب أمام مدارس مختلفة وقوية والاستعداد لها بشكل مميز قبل خوض المباريات الرسمية في المونديال مع مثل هذه المنتخبات الصعبة".