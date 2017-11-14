مدرب النصر: نتائج معسكر "جبل علي" ستشاهدونها أمام الرائد

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 14 November 2017 - 16:41 pm

أكد الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس مدرب فريق النصر الأول، رضاه التام بنتائج معسكر الفريق الذي أقيم بجبل علي في دولة الإمارات في الفترة الماضية، مستغلاً فترة التوقف التي تشهدها المنافسات السعودية.



ووصف كوينتيروس معسكر جبل علي بالناجح على الصعيدين البدني والفني، قائلاً: "أقمنا مناورة بين لاعبي الفريق لعدم توافر مباراة ودية، واستطعنا تطبيق التكتيك الذي نعمل عليه".



وتابع: "ننتظر يوم الجمعة المقبل لنشاهد النتائج الإيجابية لمعسكر النصر الذي أقيم بأبوظبي".



ويواجه النصر نظيره الرائد، يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضح كوينتيروس: "أن الرائد فريق قوي ويملك لاعبين جيدين، وأنا شاهدت مباراة مصر وتحديداً اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا وهو لاعب جيد ومزعج ".



واختتم المدرب تصريحاته: "رغم أنني لم أبدأ الإعداد مع الفريق لكنني لن أستسلم، وحالياً أصبح لدي فكرة أكثر عن مستويات اللاعبين بعد فترة التوقف، وفي الدور الثاني من الموسم ستكون الفكرة اكتملت لدي عن الفريق ككل".