الهلال يختتم معسكر أبوظبي ويعود إلى الرياض

الرياض - حمد الصويلحي | Tuesday, 14 November 2017 - 19:56 pm

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء معسكره الإعدادي الذي أقامه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرًا لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وأدى الفريق الهلالي الحصة التدريبية الأخيرة عصر اليوم، والتي اشتملت على الجوانب التكتيكية، إذ بدأت بتدريبات التمرير والاستحواذ على الكرة، شرح بعدها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يطبّقها على ثلثي مساحة الملعب، تلاها مناورة على جزء مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.



هذا، والمنتظر أن تصل بعثة الفريق العاصمي مساء اليوم إلى الرياض بعد نهاية المعسكر الذي استمر لمدة عشرة أيام.