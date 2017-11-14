النور ينسحب من البطولة الآسيوية

الدمام- الرياضية | Tuesday, 14 November 2017 - 20:35 pm

أعلن فريق النور الأول لكرة اليد حامل اللقب وبطل النسخة الأخيرة، انسحابه من البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري، التي من المقرر إقامتها في مدينة حيدر آباد في الهند خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ نوفمبر الجاري، وذلك عبر خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد السعودي لكرة اليد.



وجاء قرار انسحاب فريق النور بناءً على التقرير الفني والإداري والطبي للفريق والذي تضمن إصابة ٤ لاعبين أساسيين وكذلك الظروف العملية للاعبين اثنين.



وذكر النور في بيان رسمي بثه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من منطلق حرص مجلس إدارة النادي على سلامة اللاعبين وعدم تعريض المنتخبات الوطنية لخسارة خدمات أي لاعب خلال الاستحقاقات الوطنية القادمة وأن تكون أي مشاركة تحمل اسم المملكة العربية السعودية يجب أن تكون مشاركة مشرفة للوطن بشكل عام وكرة اليد السعودية بشكل خاص أو الاعتذار عنها على أمل أن يتشرف نادي النور وجميع منسوبيه برفع راية الوطن خلال المشاركات الخارجية القادمة".