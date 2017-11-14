كيال يبدأ مهمته مع الأهلي باجتماع

جدة- أحمد اللوقان | Tuesday, 14 November 2017 - 21:09 pm

تواجد طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي المكلف من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.



واجتمع كيال مع الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي قبل انطلاق التدريبات الأهلاوية، ثم مع طبيب النادي، قبل أن يجمعه حديث مطول مع باسم أبوداود المشرف العام على كرة القدم بالنادي الجداوي.



وكان التدريب الأهلاوي شهد عودة النيجيري ابوابونا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية.