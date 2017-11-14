كارينيو يفتح ملف الاتحاد بمشاركة بن مصطفى

الرياض- الرياضية | Tuesday, 14 November 2017 - 21:02 pm

شهدت تدريبات فريق الشباب اليوم الثلاثاء مشاركة المحترف التونسي فاروق بن مصطفى، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي استطاع من خلالها المنتخب التونسي حجز مقعداً إلى روسيا، فيما اكتفى العراقي سعد عبد الأمير باللف حول الملعب.



وعلى الصعيد الميداني، بدأ الفريق العاصمي استعداداته للمباراة المقبلة في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتحاد، الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث استهل كارينيو مدرب الشباب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة.