دروجبا: سأعتزل الموسم المقبل

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 14 November 2017 - 21:20 pm

يخطط المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا لاعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المقبل، ويلعب دروجبا حاليا في صفوف فونيكس رايزينج الأمريكي، وانضم دروجبا إلى فونيكس في ابريل الماضي، وسجل عشرة أهداف للفريق خلال 14 مباراة، ليرفع رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 296 هدفا خلال 677 مباراة.



وقضى دروجبا فترتين احترافيتين في صفوف تشيلسي الإنجليزي قبل الانتقال إلى موتريال إمباكت وفونيكس، وقال دروجبا: "اعتقد أن العام المقبل سيكون الأخير لي في الملاعب".



وأضاف: "في لحظة ما ينبغي عليك التوقف، واحتاج إلى وقت من أجل مشاريعي الأخرى، من الجيد ممارسة كرة القدم ولكن القيام بذلك في سن التاسعة والثلاثين يدفعني للخلف قليلًا".