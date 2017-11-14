نيجيريا تكتسح الأرجنتين برباعية في غياب ميسي

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 14 November 2017 - 22:29 pm

أهدرت الأرجنتين تقدمها بفارق هدفين أمام نيجيريا وخسرت أمامها 2-4 اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية في في كراسنودار، في اطار استعدادات البلدين لنهائيات مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.



وخاضت الأرجنتين مباراتها من دون قائدها ليونيل ميسي، الذي قرر مدربه خورخي سامباولي اراحته بعد الفوز على روسيا 1-0 في موسكو السبت الماضي.



وافتتحت الأرجنتين التسجيل عن طريق إيفر بانيغا لاعب إشبيلية الإسباني من ضربة حرة (27)، ثم عزز سيرخيو أغويرو الأرقام بتسديدة قريبة من باب المرمى بعد عرضية من كريستيان بافون (36).



لكن نيجيريا، قلبت الطاولة على ابطال مونديال 1978 و1986، إذ قلصت الفارق عن طريق كيليتشي إيهياناتشو مهاجم ليستر الإنجليزي من ركلة حرة في شباك الحارس أغوستين مارتشيسين (45).



وفي الثاني، ضرب "النسور الممتازة" فعادلوا عبر أليكس أيووبي بعد جملة تكتيكية جميلة (52)، ثم تقدموا بعد تبادل كرات رائع حسمه في الشباك البديل براين أيدوو (54).



وفي الدقيقة 73، سجل لفريق المدرب الألماني غرنوت رور مهاجم أرسنال الإنجليزي أيووبي هدفه الثاني والرابع للفريق الأخضر (73).



وهذا الفوز الثاني لنيجيريا على الأرجنتين في 8 مباريات بينهما.