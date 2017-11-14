أستراليا تأمل في خطف بطاقة روسيا أمام هندوراس

الرياضية - رويتز | Tuesday, 14 November 2017 - 20:55 pm

يستضيف المنتخب الأسترالي منتخب هندوراس غدًا الاربعاء في سيدني ضمن إياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف، المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.



وكانت استراليا عادت بتعادل سلبي ثمين من مدينة سان بيدرو سولا الجمعة الماضي، وهي تتطلع إلى الفوز للتأهل للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخها بعد 1974 و2006 و2010 و2014، علما بأن أفضل نتيجة لها كانت التأهل إلى دور الـ16 في ألمانيا 2006.



وتبحث هندوراس عن مشاركتها الثالثة تواليا والرابعة في تاريخها بعد 1982 و2010 و2014، علما بأنها لم تبلغ الدور الثاني في تاريخها.



وكانت أستراليا حلت ثالثة في مجموعتها في الدور النهائي في آسيا بفارق هدفين عن السعودية ونقطة عن اليابان، فخاضت ملحقا آسيويا تخطته بصعوبة أمام سوريا (1-1 ذهابًا و2-1 بعد التمديد إيابًا).



وحلت هندوراس رابعة في الدور الحاسم من تصفيات الكونكاكاف التي يتأهل منها ثلاثة منتخبات مباشرة، بفارق الأهداف عن بنما الثالثة.