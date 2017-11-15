صربي يثير الاستغراب في الاتفاق

| Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

الدمام ـ حسام النصر



أثارت مشاركة لاعب صربي مساء أمس الثلاثاء في تدريبات فريق الاتفاق الأول لكرة القـــدم استغراب الاتفاقيين خصوصا أن اللاعب ليس مدرجـا في كشوفات الفريق ولا توجد رغبة أو اتجاه لاختباره من قبل المدرب تمهيدا لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لمصــادر "الرياضية" فــإن اللاعــب الصربــي هو ابن ســـردان تيكياسكي مساعد المدرب الذي شارك في الحصة التدريبية بهدف المحافظة على مخزونه اللياقي.

إلى ذلك، أبدى الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق تفاؤله بتجاوز أحد غدا الخميس في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، مشيدا في الوقت نفســه بالتـــزام لاعبيـه وجديتهـم في التدريبات خلال فترة توقـف دوري المحترفين.

وأشـار المـدرب الصربــي خــلال المؤتمر الصحفــي أمس أن طريقـــة اللعب والتشــكيلة الأساسية تعتمد على مدى جاهزية لاعبي المنتخب هزاع الهزاع وأسامة الخلف، متخوفاً من أن يمنعهم الإرهاق عن المشاركة في لقاء أحد.