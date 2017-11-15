رسميا.. KSU ملعب للهلال

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

أنهت شركة "صلة الرياضية" المسوق الحصري لنادي الهلال أمس الثلاثاء إجراءات التوقيع الرسمي لمشروع استثمار ملعب جامعة الملك سعود" KSU" بعقد يمتد ثلاث سنوات.

وكانت صلة الرياضية اتفقت مع نادي الهلال على استثمار الملعب واحتضان تدريباته ومبارياته الرسمية غير الجماهيرية خلال المتبقي من منافسات الموسم الجاري.

وفي شأن متصل، شارفت أرضية الملعب على الانتهاء بعد الزراعة الجديدة للعشب الطبيعي.

وتعمل شركة صلة خلال هذه الفترة على إضافة عدد من المرافق والتحسينات مثل نقاط بيع المأكولات والمشروبات، ومحال تجارية يستفيد منها مرتادو الملعب من الجماهير، إلى جانب الدخل المالي من تأجير تلك المحال.