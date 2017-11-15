انطلاق بطولة نجم السعودية للدرفت

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

انطلق الموسم الرابع لـ"بطولة نجم السعودية للدرفت"، على مستوى المملكة، متضمنة أربع جولات. وينظم هذه البطولة التي تحظى بحضور جماهير كبير، عبدالله باخشب مطور رياضة السيارات في السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية شركة نيسان السعودية، وشركة توتال السعودية وإذاعة الف الف.

وشهدت الخبر أول أمس انطلاق الجولة الأولى في المواقف الخاصة بمركز فؤاد سنتر بكورنيش الخبر، فيما تنطلق الجولة الثانية في الرياض 24 نوفمبر الجاري على حلبة ديراب.

والجولة الثالثة تنطلق في الباحة في الأول من ديسمبر المقبل بموقع العقيق بالساحة الشعبية بطريق الملك فهد، وتختتم البطولة بالجولة الرابعة والأخيرة في جدة بمواقف مركز جدة الدولي للمعارض بطريق المدينة في 20 ديسمبر المقبل.