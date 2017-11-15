القبضة السعودية تواجه مصر في طريق النهائي

جدة ـ فهد البطاح | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

يواجه اليوم الأربعاء المنتخب السعودي لناشئي كرة اليد نظيره المنتخب المصري في آخر مباريات الدور التمهيدي من البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين لكرة اليد عند الساعة الرابعة والنصف.

ويتـطــلع الأخضـــر لتعويــــض خـــسـارته أمس أمام نظيره التونسي والانتـصار عـلـى مـصـر لبلوغ المباراة النهائية للبطولة، فيما الخسارة تعني أن الأخضر سيلعب على الميداليات البرونزية والمركزين الثالث والرابع في البطولة، وكان المنتخب المصري قد تفوق على نظيره العمــاني بنـــتيجة 39-14، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة. وسيلتقي في آخر مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة المنتخب العراقـي مع نظيره التونــسي لقـــاء الانفراد بصـدارة الترتـيـب العام للدور التمهيدي من البطولة بالنسبة لمنتخب تونس الذي يبدو مرشحاً لتحقيق الـعـلامة الكـاملة، حيث يمتلك المنتخب التونسي 8 نقاط من أربعة انتصارات.

ويلعـب منتخبا عمان والمغـرب في اللقاء الأخير.