البارالمبية تختتم الجري بالأطراف الصناعية

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

اختتمت فعالية "عيادات الجري بالأطراف الصناعية" لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الثلاثاء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بــحـضور الأمـير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئــيس مـجلس إدارة الهيئـة العــامــة لـلرياضة، وتقام الفعالية لأول مرة في السعودية بالتعاون بين اللجنة البارالمبية السعودية مع شركة اوتو بوك الألمانية التي تعتبر أقدم شريك للألعاب البارالمبية، والتي تقدم الخدمات الفنية منذ دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في سيئول عام 1988.

وقـام الــمشاركون في عيـــادات الجــري بارتداء أطراف صناعية للمرة الأولى للمشاركــة فــي منــافسات سباقــات الجـري والمشـي، وأشــرف على الفعــالية الألمانـي هاينــرك بـوبوف المــدرب العالمي وصـاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 في الوثب الطويل، وهدفت الفعالية لتمـكـين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشي والجري وتزيد من وعيهم وتحفزهم للمشاركة فــي الأنشـــطة الرياضـية والمـنــافســـات بوصفهم جزءاً من المجتمع.

وفي نهايـة الفعالية قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتكريم المشاركين والقائمين على الفعالية من اللجنة البارالمبية السعودية ومديـنة الأميـر سـلطان الإنسانية.